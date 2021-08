Afghanistan, caos a Kabul: i Talebani alle porte trattano la resa

Situazione confusa a Kabul: i talebani sono alle porte della capitale afghana, che hanno circondato, e sebbene hanno precisato che è stato dato l'ordine di non entrare nella capitale, e di consentire un passaggio sicuro a chi decida di andarsene, fonti locali riferiscono di sparatorie in corso. Mosca propone che l'Afghanistan sia messo sotto controllo del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, mentre il governo afghano parla di una trattativa per un "pacifico passaggio di poteri verso un governo di transizione": negoziatori talebani sono nel palazzo presidenziale per discutere con il presidente Ghani del trasferimento dei poteri. Si parla di un governo di transizione guidato dall'ex ministro dell'Interno Ali Ahmad Jalali. Il Papa chiede che "cessi il frastuono delle armi" e si torni "al tavolo del dialogo". Nel frattempo, la gente scappa da Kabul anche in auto, causando lunghe code in uscita dalla città. Iniziate le operazioni per il rientro in Italia del personale dell'ambasciata dei connazionali presenti nel Paese. Lamorgese: accelerare l'accoglienza degli afghani che hanno collaborato.