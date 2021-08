Afghanistan, completato il ritiro delle truppe americane a Kabul

Cala il sipario sulla guerra in Afghanistan: la più lunga della storia americana. Le ultime truppe statunitensi hanno lasciato ieri sera a sorpresa Kabul, con un giorno d'anticipo rispetto alla scadenza fissata. Troppo grande la paura di nuovi attentati da parte dello stato islamico della provincia del Khorasan. Talebani in festa nella Capitale. “E' una vittoria di tutti gli afghani - dicono -; ora vogliamo buoni rapporti diplomatici con Washington”. Il Segretario di Stato Blinken si è detto disponibile a lavorare con gli studenti coranici “se manterranno gli impegni”. Atteso in giornata un discorso del Presidente Biden. Dall'ONU, intanto, preoccupazioni per il futuro. “Una crisi più ampia è appena iniziata”, ha sottolineato l'Alto Commissario per i rifugiati. Vicinanza, alla popolazione afghana, è stata espressa anche dal Direttore Caritas della Diocesi San Marino-Montefeltro. Ad avviso di Luca Foscoli il ritiro delle forze statunitensi “lascia il paese in un tragico baratro”. Annunciata poi la disponibilità – attraverso la Caritas Vicariale di San Marino – a collaborare con le Istituzioni del Titano affinché vi sia una “fattiva accoglienza” delle famiglie di profughi all'interno del territorio della Repubblica.