Afghanistan: corsa contro il tempo all'aeroporto di Kabul, mentre incombe il rischio di attentati

Proseguono, febbrili, le operazioni di evacuazione dall'aeroporto di Kabul. Una corsa contro il tempo per il ponte aereo prima della scadenza del 31 agosto, anche se i talebani si sarebbero impegnati a lasciar partire gli americani e gli afghani a rischio anche dopo. Ma in queste ore il viceministro britannico della Difesa parla di minaccia terroristica “molto seria” e “imminente”, da parte dell'ISIS, contro lo scalo della Capitale afghana. E anche Londra ha consigliato ai suoi cittadini di non recarsi all'aeroporto. In corso, intanto, il G20 Conference on Women's Empowerment. In apertura il messaggio del Premier italiano: "il G20 – ha detto Draghi - deve fare tutto il possibile per garantire che le donne afghane mantengano le loro libertà e i loro diritti”.