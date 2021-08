ESTERI Afghanistan, Di Maio: “Serve coinvolgere la Russia”; la musica, intanto, è di nuovo vietata Domani l'incontro tra il ministro degli Esteri e l'omologo russo Lavrov

Afghanistan, Di Maio: “Serve coinvolgere la Russia”; la musica, intanto, è di nuovo vietata.

"Le operazioni di evacuazione a Kabul non saranno concluse in 36 ore. Continueremo a evacuare il maggior numero di persone possibile sino alla fine della missione", ossia sino al 31 agosto: lo ha twittato il portavoce del Pentagono John Kirby.



Evacuation operations in Kabul will not be wrapping up in 36 hours. We will continue to evacuate as many people as we can until the end of the mission. #HKIA

[Banner_Google_ADS]

Intanto il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ha affermato alla TASS che “l'Italia ritiene cruciale invitare la Russia ad affrontare le crisi globali e regionali”. Di Maio domani vedrà il suo omologo russo Sergey Lavrov, che arriverà a Roma per una visita di lavoro. "L'Italia riconosce l'importanza e la necessità del coinvolgimento attivo della Russia nell'affrontare le sfide e le crisi globali: la nostra proposta di convocare una riunione d'emergenza del G20 sull'Afghanistan mira proprio ad attirare le principali potenze alla ricerca di una soluzione globale che soddisfi tutte le parti", ha detto Di Maio.

Il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid ha annunciato la musica sarà di nuovo vietata in Afghanistan. "La musica è proibita nell'Islam - ha detto al New York Times - ma speriamo di poter persuadere le persone a non fare queste cose, invece di fare pressioni". Sotto il governo dei talebani negli anni '90, ricorda la Bbc, musica, televisione e cinema erano severamente vietati e infrangere le regole poteva metterti in guai seri. Il portavoce dei talebani, nonostante la situazione tesa all'aeroporto di Kabul, si augura di poter avviare buone relazioni con la comunità internazionale e indica come possibili aree di cooperazione l'antiterrorismo, la lotta all'oppio e la riduzione dei rifugiati in occidente.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: