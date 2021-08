Afghanistan: i talebani conquistano il sesto capoluogo

Situazione sempre più calda in Afghanistan: i talebani non arrestano l'avanzata e conquistano anche il capoluogo di provincia di Aibak, il sesto in quattro giorni. Ieri avevano preso: Kunduz, e Taloqan. Il Presidente Biden continua con il ritiro delle truppe statunitensi, ma il Pentagono, secondo i media americani, avrebbe inviato bombardieri B-52 e Spectre ad affiancare i droni già in azione. Intanto, piu' di 10 jet ed elicotteri russi sono coinvolti nelle esercitazioni militari congiunte con il Tagikistan e Uzbekistan in un campo di addestramento a 20 km dal confine afgano.