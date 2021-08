Afghanistan: i talebani nel palazzo presidenziale a Kabul. Presidente Ghani fuggito in Uzbekistan

I Talebani hanno preso possesso del palazzo presidenziale a Kabul su cui hanno issato la loro bandiera annunciando che "la guerra è finita", mentre il presidente Ghani è fuggito in Uzbekistan "per evitare un bagno di sangue". L'ipotesi di un governo di transizione dura per poche ore: gli insorti promettono la rinascita dell'Emirato islamico in una città piombata nel caos con migliaia di afghani che stanno cercando di abbandonare il Paese.

Prosegue intanto l'evacuazione delle ambasciate e dei cittadini occidentali: ieri sera è partito da Kabul un primo ponte aereo italiano. Nella notte le truppe Usa hanno blindato l'aeroporto per gestire le partenze in sicurezza mentre migliaia di afghani lo invadono per tentare di imbarcarsi sui voli internazionali. Il segretario dell'Onu Guterres invita i talebani alla 'moderazione'. Oggi riunione del Consiglio di sicurezza.