Afghanistan: i talebani nel palazzo presidenziale a Kabul. Presidente Ghani fuggito in Uzbekistan.

Arriverà nel primo pomeriggio a Roma il KC767 dell'Aeronautica Militare, primo volo dall'Afghanistan con a bordo nostri connazionali, e anche una ventina di ex collaboratori afghani, partito ieri sera da Kabul. Almeno cinque persone sarebbero morte all'aeroporto di Kabul, forse travolte dalla calca, secondo quanto dicono testimoni oculari citati da alcuni media, fra cui il britannico Independent. Continua l'evacuazione delle ambasciate occidentali dopo che ieri i Talebani hanno preso possesso del palazzo presidenziale a Kabul su cui hanno issato la loro bandiera annunciando che "la guerra è finita". Gli insorti promettono la rinascita dell'Emirato islamico.

