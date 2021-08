Afghanistan: intercettati razzi lanciati contro aeroporto Kabul. Ultime ore per evacuazioni

Afghanistan: intercettati razzi lanciati contro aeroporto Kabul. Ultime ore per evacuazioni.

A Kabul proseguono senza sosta le operazioni di evacuazione, alla vigilia della deadline per il ritiro dei contingenti occidentali. Resta drammatica la situazione all'aeroporto; in mattinata sono stati intercettati alcuni razzi lanciati contro lo scalo. Attacco di matrice terroristica, confermato dalla Casa Bianca. Polemiche, intanto, per il raid statunitense di ieri, quando un drone aveva colpito un veicolo che trasportava verso l'aeroporto un gruppo di attentatori suicidi dello stato islamico della provincia del Khorasan. Si è forse sventata un'altra strage; ma nell'attacco avrebbero perso la vita anche nove civili, fra i quali sei bambini. E mentre i talebani assicurano che consentiranno agli afghani autorizzati di lasciare il Paese, Washington si prepara a ospitare oggi un incontro virtuale con i maggiori partner sull'Afghanistan. Sul tavolo l'approccio all'evolversi della situazione. Presente anche l'Italia.

