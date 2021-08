OCCIDENTE IN FUGA Afghanistan, Kabul in mano ai Talebani: "Pronti a proclamare l'Emirato" Sfuma l'ipotesi di una governo di transizione

L'offensiva militare dei Talebani in Afghanistan è entrata nella capitale Kabul, dove questa mattina i residenti hanno riferito di spari e combattimenti, nonostante l'Emirato islamico avesse ordinato a tutte le sue forze di non entrare.

In precedenza, l'ordine per i talebani era di "attendere alle porte della città, senza entrare". Gli insorti sono stati in ogni caso visti all'interno della capitale, ma la maggior parte di loro era rimasta nella periferia di Kabul, con l'idea di non voler prendere la capitale "con la forza". La decisione di fare ingresso nella città è stata presa per garantire la sicurezza della gente e per evitare il rischio di furti e rapine. I comandanti talebani hanno preso il controllo anche del palazzo presidenziale mentre il presidente Ghani ha lasciato il Paese.

Due funzionari talebani hanno detto alla Reuters che non ci sarà alcun governo di transizione in Afghanistan, ipotesi formulata inizialmente dal ministro degli interni Abdul Sattar Mirzakawal. I ribelli si aspettano ora un passaggio completo del potere nelle loro mani. Un rappresentante talebano ha reso noto che presto verrà dichiarata la nascita dell'Emirato islamico dell'Afghanistan dal palazzo presidenziale di Kabul.

Nel frattempo, la gente scappa da Kabul anche in auto, causando lunghe code in uscita dalla città. Centinaia di afgani sono già giunti al valico della Porta dell'Amicizia nella città di Chaman, al confine tra Afghanistan e Pakistan. Caos anche all'aeroporto di Kabul, dove, la gente corre sulle piste pur di riuscire a salire sugli aerei e lasciare il paese. La Nato ha assicurato il suo aiuto per gestire le evacuazioni.



