Afghanistan, l'allarme dell'Onu: senza aiuti si rischia una “catastrofe assoluta”

Come dichiarato da un funzionario della Nato, sono almeno venti le persone morte negli ultimi sette giorni all'interno e nei dintorni dell'aeroporto di Kabul durante le evacuazioni, dopo che i talebani hanno preso il controllo della capitale afgana. I talebani intanto accusano gli Usa di essere i responsabili della situazione: "C'è pace e calma in tutto il Paese, ma c'è caos solo all'aeroporto di Kabul". Mentre il Pentagono ha annunciato l'avvio di un programma di emergenza che obbliga le compagnie aeree civili a mettere a disposizione del governo alcuni dei loro velivoli per aiutare le operazioni di evacuazione a Kabul.

Mary-Ellen McGroarty, direttrice nazionale per l'Afghanistan del Programma alimentare mondiale dell'Onu, lancia l'appello ai leader mondiali: con il ritorno del dominio talebano, la minaccia di una "catastrofe assoluta" fatta di fame, senzatetto e collasso economico incombe su un Afghanistan già duramente provato dalle crisi degli ultimi anni. Il premier britannico Boris Johnson ha invece annunciato che la riunione virtuale dei leader del G7 sull'Afghanistan si terrà martedì.