Afghanistan, l'Unesco: "rischio di catastrofe generazionale". Partito secondo aereo da Kabul

Dopo la presa del potere da parte dei Talebani, in Afghanistan c'è il rischio di una "catastrofe generazionale" in materia di educazione. È l'allarme lanciato dall'Unesco, che in un rapporto giudica "in pericolo" gli "immensi progressi" ottenuti finora. "In Afghanistan c'è in gioco la necessità assoluta di preservare i progressi raggiunti in materia di educazione, in particolare per le ragazze e le donne", ha dichiarato Audrey Azoulay, direttore generale dell'Unesco.



Oggi un secondo aereo della Qatar Airways, dopo quello con il quale ieri un centinaio di cittadini con passaporto straniero avevano lasciato l'Afghanistan, è partito oggi da Kabul. A bordo, secondo quanto fatto sapere dal ministero degli Esteri di Parigi, vi sono anche 49 cittadini francesi e i loro familiari.



"Il controllo dell'Emirato islamico sull'Afghanistan ha posto fine alla guerra e ai massacri e porterà pace e stabilità". Lo ha detto ad Al Jazeera il nuovo premier dei Talebani, Mohammad Hassan Akhund, nella sua prima intervista con un media straniero dopo l'entrata in carica, secondo quanto riferisce un portavoce del gruppo jihadista, citato da Tolo News.

