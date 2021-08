ESTERI Afghanistan: la tensione resta alta, convocato il G7. Il Soroptimist Club San Marino sollecita azioni in aiuto a donne e bambini

A Kabul la situazione è fluida: migliorata ma incerta. Nel terzo giorno dell'Emirato Islamico dell'Afghanistan, è sempre alta la tensione in aeroporto: questa mattina – fa sapere Emergency – spari e repressione delle masse che tentavano di prendere i voli. In mattinata i talebani avrebbero aperto il fuoco anche sui manifestanti radunatisi a migliaia a Jalalabad per disperderli.

Intanto un G7 virtuale è stato convocato per la prossima settimana dal presidente statunitense Joe Biden e dal premier britannico Boris Johnson per concordare una strategia comune. Ieri le promesse degli islamisti: "Abbiamo liberato il Paese e vogliamo che non sia più un campo di battaglia né terra di droga o di terrorismo", affermano nel loro primo incontro con la stampa. Promettono moderazione e rispetto per le donne "secondo la Sharia". "Messaggi positivi" secondo Cina, Russia e Turchia. Ma l'Occidente è cauto e la Nato minaccia una "risposta durissima" se le promesse non saranno rispettate.

Sono ore di profonda preoccupazione però per migliaia di bambini nel Paese a causa di fame, siccità e sfollamenti. A lanciare l'allarme, Save the Children. Mentre sul Titano anche le socie del Soroptimist Club San Marino sollecitano il governo nonché tutte le istituzioni sammarinesi e le associazioni del territorio, affinché non si lasci nulla di intentato per promuovere a livello internazionale le azioni necessarie ad aiutare e sostenere donne, ragazze, bambine, anche consentendo loro di mettersi in salvo tramite fornitura di visti e creazione di corridoi umanitari.

