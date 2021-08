Afghanistan: Nato, la nostra priorità sono le evacuazioni L'Unhcr si appella ai Paesi confinanti con affinché tengano aperte le frontiere.

Afghanistan: Nato, la nostra priorità sono le evacuazioni.

I militari all'aeroporto di Kabul hanno usato gas lacrimogeni per disperdere la folla che tentava di accedere allo scalo, dopo che ieri il Pentagono ha annunciato che le operazioni di evacuazione dall'Afghanistan sarebbe state accelerate. Lo scrive il Wall Street Journal. "Quanto accade è una tragedia per gli afghani. La situazione in Afghanistan resta difficile ed imprevedibile. La priorità assoluta della Nato è trasferire la gente fuori dal Paese". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. L'Unhcr si appella ai Paesi confinanti affinché tengano aperte le frontiere.

"Diecimila persone stanno cercando di prendere voli di evacuazione", afferma Alberto Zanin, coordinatore medico di Emergency nella capitale afghana. E denuncia: "abbiamo notizie ufficiose di talebani che entrano nelle case di ex attivisti che si erano schierati in passato contro il regime talebano". Ferito a Kabul un civile tedesco. Luigi Di Maio sentito oggi dal Copasir sull'Afghanistan.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: