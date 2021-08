AFGHANISTAN Afghanistan: oggi riunione straordinaria dei ministri degli Esteri della Nato

Si terrà oggi la riunione straordinaria dei ministri degli Esteri della Nato sull'Afghanistan alla quale parteciperà anche Luigi Di Maio, che in mattinata sarà ascoltato dal Copasir. I talebani devono garantire la sicurezza di chi intende lasciare il Paese, sottolinea il G7. E intanto arrivano scene drammatiche all'aeroporto di Kabul, dove alcune madri avrebbero lanciato i loro bambini oltre il filo spinato chiedendo ai soldati di prenderli per metterli in salvo.

Proseguono i ponti aerei con l'Italia: a Fiumicino nella notte sono sbarcati 194 afgani. Nelle prossime ore altri due aerei C130J decolleranno dal Kuwait per Kabul. Successivamente le persone evacuate saranno trasferite dal Kuwait in Italia con un più capiente KC767. La Difesa in quattro giorni è riuscita a evacuare già 600 afghani: un lavoro svolto in collaborazione con i ministeri degli Esteri e degli Interni.

