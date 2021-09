Afghanistan: poliziotta uccisa dai talebani, escalation di violenza verso le donne

Una poliziotta è stata uccisa dai talebani nella provincia di Ghor. Lo riporta la Bbc che spiega, allo stesso tempo, quanto sia difficile ricostruire la dinamica dell'uccisione. Molte le persone, infatti, hanno paura di parlare, nelle ore in cui aumentano le segnalazioni di un'escalation di violenza contro le donne. Proprio ieri i talebani hanno represso una manifestazione nella Capitale con gas lacrimogeni e spray al peperoncino. Le manifestanti erano in marcia verso il palazzo presidenziale. Intanto, il Ministro degli Esteri italiano ha annunciato l'intenzione di spostare in Qatar l'ambasciata a Kabul per continuare a seguire la crisi.