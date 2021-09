Afghanistan, si torna tra i banchi di scuola. Ma le classi miste non ci sono più

Si torna tra i banchi di scuola. Nel giorno in cui si attende l'annuncio della formazione del governo talebano, mentre si stringe sempre di più la morsa sul Panshir, ultima sacca di resistenza in Afghanistan teatro ieri di sanguinosi combattimenti, il riavvio delle lezioni diventa il simbolo della sbandierata normalità. Si torna tra i banchi ma le classi miste non ci saranno più. Anche se il nuovo corso dichiaratamente moderato assicura che l'istruzione alle donne sarà garantita. Pochi giorni dopo che dal Pentagono era stata ventilata l'ipotesi di collaborazione contro l'Isis, i talebani assicurano “Non abbiamo bisogno degli Usa o di altri contro il terrorismo, siamo preparati a garantire la sicurezza dell'Afghanistan'.

Ed il ministro degli esteri Luigi Di Maio durante la sua missione in Uzbekistan, fa sapere che è in piedi In queste ore, il confronto sul luogo dove ricollocare le ambasciate. “A Kabul – ha detto il ministro agli Esteri- al momento non ci sono le condizioni di sicurezza per riaprirle, per questo motivo prende sempre più consistenza l'idea di ricollocarle, in maniera temporanea, a Doha. Ovviamente sarà una decisione da prendere insieme ai nostri principali partner, ne discuterò domani con le autorità qatariote in occasione della mia prossima visita a Doha" ha concluso Di Maio.