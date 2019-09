Afghanistan: strage, a Parwan, durante manifestazione elettorale

Nonostante le trattative in corso, per una risoluzione del conflitto, la situazione resta drammatica in Afghanistan, e gli attentati non cessano. Un'autobomba è deflagrata nella provincia di Parwan, durante una manifestazione elettorale del presidente Ashraf Ghani, provocando almeno 24 morti. Poco dopo è stato il centro di Kabul a tremare, con un'esplosione vicino ad una base militare e all'ambasciata americana. Non si hanno per il momento notizie di vittime o feriti. Di oggi anche la notizia di un militare statunitense ucciso in combattimento: è il 17esimo dall'inizio dell'anno.