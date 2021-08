Afghanistan: ucciso Nazar, il comico che prendeva in giro i talebani

Prendeva in giro i talebani con canti e balli su TikTok, ma quei video gli sono costati la vita. Nazar Mohammed, in arte Khasha Zwan, era un poliziotto di Kandahar, ma si era guadagnato una fama sul social network grazie alle sue battute crude e irriverenti. Una comicità tanto virale da arrivare anche ai jihadisti che, lo scorso 24 agosto, lo hanno caricato di peso su un auto per assassinarlo. Nel video, diffuso dal Daily Mail, Nazar continua a scherzare con due miliziani anche prima della sua morte, scatenando le risate di uno e la rabbia dell'altro, che lo schiaffeggia.

Il video



Nazar verrà ritrovato poche ore dopo con la gola tagliata e i segni delle torture. I jihadisti hanno inizialmente negato un coinvolgimento, ma poi hanno confermato l'uccisione da parte dei due uomini, assicurando che verranno giudicati da un tribunale islamico perché hanno messo a morte l'imputato senza processo. Secondo il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid Zwan "non era un comico, ha combattuto contro di noi in molte occasioni. Ha tentato di fuggire ed è stato ucciso". Di tutt'altro parere l'ex vicepresidente afghano Sarwar Danesh, per cui "lo schiaffo a Zwan è lo schiaffo a tutti i cittadini afghani". Le sue ultime immagini stanno facendo il giro del mondo sul web.