AFRICA Africa quasi senza internet per danni ai cavi sottomarini Potrebbero servire 5 settimane per risolvere il problema

Africa quasi senza internet per danni ai cavi sottomarini.

Danni ai cavi sottomarini stanno rendendo sempre più difficile l'accesso a Internet in tutta l'Africa a causa di due guasti in punti cruciali del pianeta. Sebbene una parte del traffico sia stata ripristinata, il Wi-Fi rimane instabile in una decina di Paesi, tra cui il Sudafrica.

La causa del problema è che quattro dei principali cavi dati sottomarini che servono il continente sono stati gravemente danneggiati per attività sismica sui fondali. Ci vorranno almeno cinque settimane per risolvere il problema.

