Agli Oscar delusione Italia, trionfa "Nomadland"

Nell'anno delle donne, l'Italia incassa delusioni agli Oscar: ne' Laura Pausini per "Io Si", ne' "Pinocchio" di Matteo Garrone per trucco e costumi hanno portato a casa le statuette sperate. Con ululato della sua protagonista e per la terza volta miglior attrice, Frances McDormand, la più antidiva di Hollywood, ha vinto, mentre il suo film di cui è anche produttrice, "Nomadland", già Leone d'oro a Venezia, ha dominato con tre Oscar vincendo come miglior film e la regista Chloe Zhao, nata a Pechino, e' entrata nella storia del cinema, prima non bianca e seconda donna a vincere per la regia dopo Katheryn Bigelow di "The Hurt Locker" (2010).









Oltre tre ore di cerimonia e un finale a sorpresa: davanti a una platea di star in gran maggioranza afroamericane, Anthony Hopkins ha vinto. Il favorito della vigilia era Chadwick Boseman per la sua ultima interpretazione in "Ma Rainey's Black Bottom" prima della prematura scomparsa, ma a vincere il massimo riconoscimento per la recitazione e' stato invece l'83enne star inglese di "The Father" che aveva gia' vinto nel 1994 per "Silenzio degli Innocenti".