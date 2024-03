CINEMA Agli Oscar trionfa “Oppenheimer” di Christopher Nolan con 7 statuette Niente da fare per “Io Capitano” di Matteo Garrone; il miglior film internazionale è “Zona d'interesse”

Oppenheimer trionfa alla 96^ edizione degli Oscar portandosi a casa 7 statuette su 13 nomination. Oltre a miglior film, arrivano anche i premi per miglior regista (Nolan), miglior attore protagonista (Cillian Murphy), migliore non protagonista (Robert Downey jr). Migliore attrice è stata Emma Stone per la sua interpretazione in Povere Creature!. Niente da fare per Matteo Garrone. L'Oscar per il miglior film internazionale è stata assegnata al britannico 'La zona d'interesse' di Jonathan Glazer. Miglior film d'animazione a 'Il ragazzo e l'airone' di Hayao Miyazaki. Premiato anche il documentario sull'invasione russa dell'Ucraina '20 giorni a Mariupol'.

"È stato un viaggio fantastico, una grande avventura. Ringrazio tutti coloro che ci hanno supportato in Italia in questo periodo, che hanno tifato per noi, i partner produttivi Rai Cinema e Pathe, il MIC, e tutti coloro che hanno seguito il film e lo hanno amato. Tutte le persone che lo hanno visto nei cinema del mondo e ci hanno regalato grandi emozioni", così Matteo Garrone a Los Angeles. E assicura: "Il viaggio non finisce qui perché ad aprile andremo in Senegal dove tutto è iniziato e porteremo il film nei villaggi più remoti con degli schermi mobili".

