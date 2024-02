Agricoltori: la protesta arriva nel cuore di Bruxelles

I clacson dei trattori ora risuonano anche nei corridoi dei palazzi di Bruxelles, nelle sedi delle massime istituzioni europee. Dopo avere infuocato il dibattito in diversi Paesi, gli agricoltori arrivano fino alla capitale belga, proprio in occasione della riunione dei ministri dell'Agricoltura dei 27. Protestano contro la politica agricola comune e il Green Deal.

Tensione altissima tra manifestanti e forze dell'ordine. I mezzi hanno invaso diverse zone della città, diretti anche in aree interdette ai veicoli agricoli. La polizia sta cercando di contenere le protesta, ma la rabbia cresce. Molte le esplosioni di petardi, diversi tunnel chiusi. Per strada copertoni dati alle fiamme. Azionati gli idranti contro i manifestanti, insieme ai lacrimogeni, come riportano fonti locali. Contro gli agenti lancio di oggetti e uova, ma anche petardi.

“Chiediamo di essere più agricoltori e meno burocrati”, dichiara il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti dall'assemblea generale organizzata a Bruxelles. Gli agricoltori, tra le altre questioni, sottolineano la difficoltà di seguire una serie di norme che, dice Confagricoltura, “anziché semplificare la vita, ce la rendono difficile”. Non solo Belgio, perché nel frattempo migliaia di agricoltori, in Spagna, si stanno dirigendo verso Madrid.