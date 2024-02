ESTERI Agricoltori: rabbia nel cuore di Bruxelles, possibile apertura dall'Ue

Primo spiraglio di trattativa tra agricoltori e istituzioni europee dopo la giornata di rabbia dei coltivatori nel cuore della capitale belga, in occasione della riunione dei ministri dell'Agricoltura dei 27. “Dovrebbe essere possibile già riaprire i negoziati” sulla Politica agricola comunitaria, la Pac: a dirlo è il commissario Ue Janusz Wojciechowski. “Possiamo rispondere agli agricoltori” prima della scadenza della Pac al 2027, ha spiegato al termine del Consiglio, in una giornata di alta tensione a pochi passi dai palazzi delle istituzioni europee.

I trattori, in protesta per la politica agricola comune e il Green Deal, hanno bloccato diverse aree, tunnel, sbarrato temporaneamente l'accesso all'aeroporto, e lanciato petardi verso le forze dell'ordine, fino ai roghi in strada. Dagli agenti la risposta con idranti e lacrimogeni, con l'allontanamento dei manifestanti davanti al Consiglio europeo. Cortei che si sono però diretti in altre zone centrali. “Chiediamo di essere più agricoltori e meno burocrati”, dichiara il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti dall'assemblea generale organizzata a Bruxelles. Al termine di una giornata complessa, i trattori hanno lasciato il centro città: feriti tre agenti.

Disordini anche a Madrid, in Spagna, dove i coltivatori hanno marciato fino alla sede della Commissione Ue, bruciando – secondo fonti locali – manichini che raffiguravano il premier Sanchez.

