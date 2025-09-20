Ai confini con la Russia cresce la tensione: le reazioni dopo lo sconfinamento aereo in Estonia

Mosca nega uno sconfinamento di suoi caccia in spazio aereo estone, parlando di rotta in acque neutrali. Mentre il presidente Usa Trump definisce l'accaduto “un grosso problema” e il ministro degli Esteri Tajani parla di “brutto segnale” dopo che tre caccia russi hanno violato lo spazio aereo estone per circa dodici minuti, prima di essere intercettati e respinti da alcuni F-35 italiani coinvolti nella missione Nato di pattugliamento del mar Baltico. Tallinn ha condannato l'azione definendola "spudorata", "intenzionale" e "inaccettabile", e ha chiesto di aprire consultazioni ai sensi dell’articolo 4 della Nato, che prevede discussioni comuni quando la sicurezza di un membro è minacciata. Poco dopo anche la Polonia ha fatto sapere che due jet russi sono entrati nel mar Baltico, sorvolando una piattaforma petrolifera. L'Ue condanna l'accaduto e presenta il 19esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia: divieto totale di importare gas dal 1 gennaio 2027, un anno in anticipo. Colpita anche la “flotta ombra” con cui Mosca elude le sanzioni e restrizioni commerciali. Il presidente ucraino Zelensky intanto annuncia che incontrerà Trump la prossima settimana a margine dell'assemblea Onu. Sul tavolo le garanzie di sicurezza in caso di un accordo di pace, nonché la richiesta di sanzioni contro la Russia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: