Al Financial Time un direttore donna dopo 131 anni

Cambio della guardia storico al Financial Times: il giornale britannico, punto di riferimento della City, ha annunciato la nomina del suo primo direttore donna in 131 anni: Roula Khalaf, che sostituirà Lionel Barber, dimessosi dopo un lungo mandato. La prescelta è una risorsa interna della redazione da 24 anni. Khalaf si è detta "onorata" dell'incarico e ha reso omaggio a Barber. Tsuneo Kita, chairman di Nikkei, colosso giapponese che ha acquisito il FT, ha espresso piena "fiducia" in lei.