Al Jazeera: "Hamas ha accettato la nuova proposta sul cessate il fuoco"

Una fonte di Hamas ha reso noto ad Al Jazeera che il movimento ha accettato la nuova proposta per un cessate il fuoco a Gaza: "Abbiamo informato i mediatori del nostro accordo sulla proposta presentata ieri".

La proposta di cessate il fuoco include il rilascio di 10 ostaggi israeliani in vita e di 18 deceduti, la consegna di aiuti a Gaza attraverso organizzazioni umanitarie come la Mezzaluna Rossa e le Nazioni Unite ed un cessate il fuoco di 60 giorni. I negoziati per porre fine alla guerra inizieranno con l'inizio del cessate il fuoco.









