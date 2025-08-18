MEDIO ORIENTE Al Jazeera: "Hamas ha accettato la nuova proposta sul cessate il fuoco" Tregua di 60 giorni e rilascio di ostaggi in due tranche. Il ministro israeliano Itamar Ben Gvir: "Netanyahu non ha il mandato per un accordo parziale"

Al Jazeera: "Hamas ha accettato la nuova proposta sul cessate il fuoco".

Una fonte di Hamas ha reso noto ad Al Jazeera che il movimento ha accettato la nuova proposta per un cessate il fuoco a Gaza: "Abbiamo informato i mediatori del nostro accordo sulla proposta presentata ieri".

La proposta di cessate il fuoco include il rilascio di 10 ostaggi israeliani in vita e di 18 deceduti, la consegna di aiuti a Gaza attraverso organizzazioni umanitarie come la Mezzaluna Rossa e le Nazioni Unite ed un cessate il fuoco di 60 giorni. I negoziati per porre fine alla guerra inizieranno con l'inizio del cessate il fuoco.

Il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben Gvir, in risposta a questa notizia, ha avvertito che il primo ministro Benjamin Netanyahu "non ha il mandato per un accordo parziale". "Il governo ha una netta maggioranza e un'ampia rete di sicurezza per la restituzione degli ostaggi. Netanyahu, questo non è il momento di esitare, è il momento di fare le scelte giuste per la nazione e per la sicurezza", scrive su X il falco della destra, che si era ritirato dal governo dopo il primo accordo ed ha minacciato di farlo di nuovo.



