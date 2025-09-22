Al via 80esima Assemblea generale Onu: sul tavolo i conflitti a Gaza, Ucraina e Sudan

Si apre oggi l’80esima Assemblea generale delle Nazioni Unite, che durerà fino al 29 settembre: al centro i conflitti a Gaza, in Ucraina e in Sudan. Arabia Saudita e Francia guideranno incontri dedicati alla soluzione a due Stati per il conflitto israelo-palestinese. Regno Unito, Canada e Australia hanno annunciato il riconoscimento formale della Palestina, unendosi a circa 140 Paesi nel mondo. Il premier israeliano Netanyahu, nel messaggio per il capodanno ebraico, ribadisce la determinazione a raggiungere tutti gli obiettivi della guerra, sconfiggere Hamas e riportare a casa gli ostaggi. Ma “riconoscere la Palestina – afferma – è una ricompensa al terrorismo” ed esclude la nascita di uno Stato palestinese a ovest del Giordano. Intanto l’esercito israeliano intensifica l’assalto a Gaza City, demolendo edifici e infrastrutture sotterranee. Altri 11 palestinesi sono stati uccisi in raid dall’alba. Intanto, a bordo della Global Sumud Flottilla, i deputati Scotto e Corrado denunciano la presenza di droni per ore sopra le imbarcazioni al largo di Porto Palo e chiedono l’intervento dei governi europei.







