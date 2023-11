Al via a Dubai la COP28, Conferenza ONU sul clima fino al 12 dicembre

195 Paesi chiamati a fare il punto sui passi compiuti rispetto agli obiettivi dell'Accordo di Parigi del 2015. Il monito che il Segretario ONU Guterres lancia agli Stati suona chiaro: “Interrompere il ciclo mortale del riscaldamento del pianeta”, destinato senza un cambio di rotta a temperature di + 3 gradi entro fine secolo.

Momento di bilancio che si preannuncia già negativo: Il mondo è indietro nell'impegno per ridurre i combustibili fossili, aumentare le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica. Attesi gli inviati speciali per il clima di Usa, John Kerry, e Cina, Xie Zhenhua. Assenti i rispettivi presidenti Biden e Xi. Fondamentale il ruolo delle due superpotenze, in testa per produzione di gas serra: sommate, coprono il 40% delle emissioni globali.

Fra gli assenti, il Papa annunciato per la prima volta alla COP, dovrà rinunciare per motivi di saluti. Azioni contro il global warming, ma al centro della COP sarà anche il fondo 'Loss&damage' per ristorare danni del clima nei paesi poveri e il fondo da 100 miliardi all'anno fino al 2025 a sostegno delle economie in via di sviluppo.

Apre i lavori il Presidente Sultan Ahmed Al Jaber, ministro dell'Industria degli Emirati, al centro delle polemiche per presunti affari avviati con delegazioni governative di Paesi stranieri in materia d'idrocarburi, che ha smentito. Da domani al via gli interventi dei Capi di Stato, a partire dalla premier italiana Giorgia Meloni.

A Dubai anche il WUSME – Unione Mondiale delle Piccole e Medie Imprese”, con sede a San Marino fondata da Gianfranco Terenzi. Delegazione guidata dalla Presidente Barbara Terenzi, accoglieranno i delegati in uno spazio dedicato, per presentare le attività e approfondire opportunità di collaborazione.

