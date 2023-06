Al via il Consiglio europeo: al centro sostegno all'Ucraina e migranti

Si apre oggi a Bruxelles un Consiglio europeo che vedrà tra i suoi temi principali l'appoggio all'Ucraina, con un intervento del presidente Zelensky in diretta web, le migrazioni e il Mes. Alla vigilia la presidente del Consiglio Meloni conferma la volontà di rinviare il dibattito sul Mes a fine estate e attacca il commissario Gentiloni: "Il commissario dice che bisogna correre di più ma se si fosse vigilato di più in passato forse si farebbe più velocemente". I toni si fanno più severi nella critica alla Bce per il continuo rialzo dei tassi di interesse, e verso le opposizioni.