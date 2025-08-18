STATI UNITI Al via il vertice alla Casa Bianca per la pace in Ucraina Presenti all'incontro il presidente USA Donald Trump, Zelensky e diversi leader europei tra cui la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In Medioriente Hamas accetta la proposta di cessate il fuoco

Sono ore cruciali per raggiungere la pace in Ucraina. È iniziato il vertice a Washington tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il presidente ucraino Zelensky e diversi leader europei, tra cui la presidente del consiglio Giorgia Meloni. "La Russia non deve ottenere alcuna ricompensa per questa guerra, deve finire e basta” scrive su Telegram Zelensky. “ È un grande giorno alla Casa Bianca. Non abbiamo mai avuto così tanti leader europei allo stesso momento, vediamo quali saranno i risultati" afferma Donald Trump. "So esattamente cosa sto facendo con Russia e Ucraina – aggiunge - sono qui per mettere fine alla guerra”. Dopo 3 anni e mezzo in cui abbiamo avuto una Russia che non dava alcun segnale di dialogo, finalmente si apre uno spiraglio, sottolinea Giorgia Meloni prima dell'incontro.

In Medioriente Hamas annuncia di aver accettato la nuova proposta per un cessate il fuoco a Gaza presentata dai mediatori al Cairo. Il cessate il fuoco include il rilascio di 10 ostaggi israeliani in vita e di 18 deceduti, la consegna di aiuti a Gaza attraverso organizzazioni umanitarie, la Mezzaluna Rossa e le Nazioni Unite, e uno stop ai combattimenti di 60 giorni. I negoziati per porre fine alla guerra inizieranno con l'inizio del cessate il fuoco.



