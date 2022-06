Al via la decima edizione del We Make Future

Attivismo, rispetto per diritti umani e unione tra i popoli: apre così la 10^ edizione del WeMakeFuture - Il più grande Festival sull’Innovazione digitale che si chiuderà il 18 giugno alla Fiera di Rimini dopo 3 giorni di formazione, cultura, e intrattenimento. L’evento è organizzato da Search On Media Group e sponsorizzato quest’anno dalla Regione Emilia Romagna. “Siamo qui per costruire insieme il futuro; oggi bisogna muoversi, l’attivismo è al primo posto” ha dichiarato Cosmano Lombardo, ideatore e Chairman del WMF “Abbiamo immaginato una Vallata dell’Innovazione che parte dall’Italia e si diffonde costantemente. La visione è precisa e lo è da sempre per il Festival: utilizzare la tecnologia e l’innovazione alla luce dell’impatto sociale che vanno a generare.” Sono gli attivisti Linda Sarsour e Siyabulela Mandela a calcare il palco per primi, portando il proprio messaggio di rivoluzione e azione per un cambiamento costruttivo e una società più equa. La fiera dedicata all'innovazione accoglierà oltre 250 espositori italiani e stranieri: un'occasione di incontro per professionisti, aziende player di settore, startup, università e istituzioni.