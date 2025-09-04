Al via la riunione della coalizione dei volenterosi, nel pomeriggio la telefonata con Trump

“Definire solide garanzie di sicurezza per l'Ucraina e tutto il lavoro svolto nelle ultime settimane”. Questo l'obiettivo dichiarato dal presidente francese Emmanuel Macron all'apertura della riunione della coalizione dei volenterosi. Al centro della questione, la presenza di soldati europei sul suolo ucraino dopo la tregua con la Russia, come garanzia contro futuri attacchi del Cremlino. Sono 35 i capi di Stato che partecipano all'incontro, tra loro Volodymyr Zelensky e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a Parigi, insieme all'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff. Collegato in videoconferenza il cancelliere tedesco Friedrich Merz, insieme alla premier italiana Giorgia Meloni e allo spagnolo Pedro Sanchez.

Ogni decisione verrà discussa al telefono con il presidente americano Donald Trump, che ieri sera ha detto di star pensando di organizzare un faccia a faccia tra Zelensky e Putin, senza dare altri dettagli. Dall'altra parte, Mosca definisce inaccettabili le garanzie chieste dall'Ucraina: la presenza di truppe straniere mina la sicurezza internazionale, ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. La dichiarazione arriva dopo la sfida lanciata da Putin a Zelensky, a margine della parata militare cinese: se è pronto, venga a Mosca per incontrarmi. Nella notte, la Russia ha lanciato 112 droni su Odessa e sulla regione di Kharkiv, dove hanno ferito cinque persone.







