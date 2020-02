GIAPPONE Al via lo sbarco dei passeggeri dalla Diamond Princess. In volo un aereo dall'Italia

In Giappone, lo sbarco dalla Diamond Princess dei circa 500 passeggeri risultati negativi dopo la quarantena, ma intanto salgono a 621 i contagi a bordo della nave, mentre è in arrivo l'aereo proveniente dall'Italia con personale medico che andrà ad assistere per l'appunto gli italiani sbarcati. Per la prima volta in Cina il numero di persone guarite supera quello dei nuovi contagi. E mentre in Iran si registrano i primi due casi sospetti, la Cnn riferisce di un coppia giapponese trovata positiva al test dopo una vacanza alle Hawaii. Dall'Istituto Spallanzani si apprende intanto che sono in ottime condizioni il ricercatore contagiato e il 17enne bloccato in Cina e poi risultato negativo. In generale si registrano più di 2000 vittime.





