Alan Friedman: "Donald Trump si trova in un pantano"

Sul palco della Terrazza della Dolce Vita al Grand Hotel di Rimini, a cura di Simona Ventura e Giovanni Terzi, ieri è salito il giornalista e scrittore Alan Friedman, per offrire una lettura lucida degli scenari economici e globali descritti nel suo ultimo saggio: "La fine dell'impero americano. Guida al Nuovo Disordine Mondiale".

"Il libro spiega come Donald Trump ha accelerato il declino del potere americano - racconta - come ha danneggiato la credibilità degli Stati Uniti e con la guerra in Iran, per esempio, si vede che l'Iran è rafforzato e gli Stati Uniti sembrano meno credibili. Perché ogni 2 minuti Trump annuncia: "Abbiamo pace", no, "lo bombardiamo", no, "abbiamo pace", no, "bombardiamo". E questo ovviamente non è una strategia ma impulsivo."

Per Friedman "Trump si trova in un pantano. Il 70% degli americani non vuole questa guerra. A novembre nelle Midterm Elections, i Democratici vinceranno la Camera dei rappresentanti, secondo me, ma non il Senato. Quindi a Washington avremo per altri 2 anni paralisi".



Nel video l'intervista a Alan Friedman, giornalista e scrittore







