MIGRANTI Alarm Phone, due imbarcazioni con migranti alla deriva

Due imbarcazioni sono alla deriva nel Mediterraneo, una delle quali con molti bambini a bordo. Lo segnala Alarm Phone. Una imbarcazione con 68 persone si trova in zona Sar di Malta ed è quella sulla quale sono presenti i bimbi. Hanno problemi di motore "e affrontano forti venti e mare mosso. Serve un intervento urgente", si legge in un tweet. In un altro messaggio si parla di 60 persone a rischio nel Mediterraneo centrale, su un gommone che si sta sgonfiando e imbarca acqua. Nuovo appello del papa durante l'Angelus: "Occorre porre fine al ritorno dei migranti in Paesi non sicuri e dare priorità al soccorso in mare con dispositivi di salvataggio e di sbarco prevedibile".

