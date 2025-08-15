ANCHORAGE Alaska, grande attesa per il vertice Trump-Putin: "Posta in gioco alta", obiettivo arrivare alla pace L'Europa resta fuori dai giochi ma invia messaggi e spunti. Zelensky: "Si apra la strada per una pace giusta”

Alaska, grande attesa per il vertice Trump-Putin: "Posta in gioco alta", obiettivo arrivare alla pace.

Gli occhi del mondo intero sono tutti su Anchorage, Alaska: qui alle 21 (ora italiana) si svolgerà il vertice tra il presidente Usa, Donald Trump, e quello russo, Vladimir Putin. Al centro: l'Ucraina. La posta in gioco è “alta”, come ribadito dallo stesso Trump poco prima di partire a bordo dell'Air Force One.

Un incontro bilaterale atteso e che tiene con il fiato sospeso la comunità internazionale. L'obiettivo è la pace. Tra le prime dichiarazioni quelle del ministro degli Esteri russo, Lavrov, arrivato ad Anchorage indossando una maglia con la scritta “Cccp”, acronimo dell'Unione sovietica. Molto è stato fatto durante la recente visita a Mosca dell'inviato speciale degli Stati Uniti, ha affermato Lavrov che ha espresso speranza per il proseguimento del dialogo.

Per Trump c'è il 75 per cento di probabilità di successo. “Se andrà bene – anticipa – sarà necessario un incontro trilaterale con Zelensky”. Ed è proprio il presidente ucraino – reduce da un incontro con il premier inglese Starmer - a mettere dei paletti. “I negoziati – mette in chiaro – possono essere produttivi solo dopo un cessate il fuoco”. Il vertice, aggiunge, “apra la strada a una pace giusta e per un dibattito a tre”. Ad Anchorage manifestazioni dei cittadini in solidarietà con Kiev.

Intanto, l'Europa rimane fuori dai giochi ma invia dei messaggi. “Putin accetti il cessate il fuoco - afferma il cancelliere tedesco Merz -. L'obiettivo deve essere un vertice anche con il presidente ucraino”. Nuovi colloqui telefonici, poi, tra Kiev e Parigi in vista di un incontro. Nel frattempo, Trump anticipa alcuni dei punti. Lo scambio di territori sarà discusso. E avverte: se non andrà bene, “ci saranno severe conseguenze economiche”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: