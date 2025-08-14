TV LIVE ·
Alaska, venerdì il vertice Trump–Putin: tra minacce e spiragli di pace

Il presidente USA: "Nessun accordo senza il consenso di Kiev" e avverte Mosca di "gravi conseguenze". Indiscrezioni su un pacchetto di incentivi; possibile trilaterale con Zelensky. Anchorage blindata, summit alle 21.30 ora italiana.

14 ago 2025

A 24 ore dal vertice di domani in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin si susseguono le dichiarazioni dei leader mondiali. Il presidente americano ha preannunciato importanti dichiarazioni in serata dopo aver ribadito che non ci sarà accordo senza il consenso di Kiev e avvertendo Mosca di “gravi conseguenze” se non fermerà la guerra.

Secondo il Telegraph, Washington starebbe preparando un pacchetto di incentivi: accesso a minerali e terre rare in Alaska, revoca di sanzioni all’industria aeronautica russa e sfruttamento di giacimenti di litio nelle aree ucraine occupate, in cambio del cessate il fuoco. Trump avrebbe anche offerto garanzie di sicurezza a Kiev, ma sotto guida Usa e non Nato e ha anche espresso la convinzione che sarà necessario un incontro a tre anche con il presidente ucraino. Da Londra oggi nuovo sostegno a Zelensky dopo l’incontro con il premier britannico Starmer che ha parlato di chance di pace se Putin sarà serio. 

Anchorage intanto è già blindata: spazio aereo chiuso in un raggio di 48 chilometri e controlli rafforzati per il summit ospitato nella base militare Joint Base Elmendorf-Richardson, scelta per i suoi massimi standard di sicurezza.

Trump, in un’intervista radiofonica, ha definito Putin “il più duro” mai incontrato ma si è detto convinto che il leader russo sia pronto a un accordo. Putin, rompendo il silenzio, ha parlato oggi di “sforzi sinceri” per la pace da parte di Trump e si è dichiarato aperto a futuri negoziati sul controllo degli armamenti strategici.

Il vertice inizierà domani alle 21.30 ora italiana con un bilaterale a porte chiuse, seguito da una conferenza stampa congiunta. Nella delegazione russa anche Lavrov, Belousov e Siluanov: sul tavolo, oltre alla guerra, anche economia e commercio.




