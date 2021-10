TRAGEDIA Alec Baldwin spara sul set, ma la pistola era carica. Muore la direttrice della fotografia Una storia che ricorda molto quella avvenuta sul set del film "Il Corvo" nel 1993, nella quale perse la vita l'attore protagonista Brandon Lee, ucciso in circostanze molto simili.

È stato l'attore Alec Baldwin a premere il grilletto della pistola di scena che ha sparato uccidendo la direttrice della fotografia Halyna Hutchins e ferendo il 48enne regista Joel Souza. Il tutto durante le riprese nel New Mexico del film western “Rust”. La vittima è stata evacuata in elicottero in un vicino ospedale ma "è morta per le ferite riportate", mentre il regista è stato ricoverato in terapia intensiva, come affermato dall'ufficio dello sceriffo della contea di Santa Fe. Secondo gli inquirenti, che hanno visitato la scena della sparatoria, il dramma sembra essere legato a una pistola usata come accessorio sul set e che è stata attivata durante una scena del film. "Gli investigatori stanno cercando di scoprire che tipo di proiettile è stato sparato e in che modo", si legge nel comunicato dello sceriffo. Hutchins e Souza "sono stati colpiti quando Baldwin ha scaricato una pistola usata nelle riprese del film". “Rust” è un western scritto e diretto da Joel Souza, con Alec Baldwin come co-produttore e nella parte del fuorilegge Harland Rust, che viene in aiuto del nipote di 13 anni condannato all'impiccagione per omicidio.

