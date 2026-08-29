POLITICA ITALIA Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba, apprensione per le sue condizioni L’ex deputato del Movimento 5 Stelle, 48 anni, sarebbe stato portato nella struttura sanitaria nella serata di venerdì 28 agosto

Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba, apprensione per le sue condizioni.

Alessandro Di Battista è ricoverato in un ospedale di Cuba. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle, 48 anni, sarebbe stato portato nella struttura sanitaria nella serata di venerdì 28 agosto e, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, sarebbe arrivato in gravi condizioni.

Al momento non sono state diffuse informazioni sulle cause che hanno reso necessario il ricovero né ci sono comunicazioni ufficiali sull’evoluzione delle sue condizioni di salute. La notizia ha suscitato preoccupazione nel Movimento 5 Stelle, di cui Di Battista è stato per anni uno degli esponenti più conosciuti. "La comunità 5 Stelle ha appreso la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba con grande apprensione", si legge in una nota del partito. Il Movimento confida di ricevere "ragguagli e aggiornamenti positivi", esprimendo vicinanza ai familiari dell’ex parlamentare.

Proprio nel febbraio di quest'anno aveva partecipato all'evento al Teatro Titano "Next-SM", organizzato da movimenti giovanili sammarinesi per riflettere sul futuro politico e sociale.

Fra i tantissimi auguri di guarigione, c'è il messaggio sui social del presidente M5s Giuseppe Conte: "La notizia del ricovero di Alessandro a Cuba mi ha lasciato senza parole. E con me l'intera comunità 5 stelle è rimasta sgomenta. Io stesso, dopo avere appreso questa mattina la notizia, in queste ore ho voluto personalmente accertarmi delle sue condizioni di salute. Sono momenti difficili per lui e per i suoi cari e anche per tutta la nostra comunità che nutre per Alessandro un affetto enorme, sincero". E aggiunge: "Io e l'intero Movimento 5 Stelle continuiamo a seguire l'evoluzione, garantendo il nostro massimo sostegno. Da credente, prego perché la situazione migliori e ci giungano buone notizie. Forza Ale, sono e siamo con te".

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