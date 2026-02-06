MUSICA All'asta la chitarra di Kurt Cobain, "può valere fino a 5 milioni" Lo strumento fa parte della collezione di Jim Irsay, ex proprietario della squadra Nfl degli Indianapolis Colts deceduto nel maggio 2025, che è composta da decine di elementi iconici, tra cui tanti memorabilia dei Beatles

La chitarra suonata dalla leggenda del rock Kurt Cobain nel brano grunge 'Smells Like Teen Spirit' andrà all'asta il mese prossimo. La Fender Mustang del 1966 fa parte di un tesoro di strumenti e cimeli musicali che include anche la batteria con il logo che annunciò i Beatles negli Stati Uniti quando i Fab Four suonarono all'Ed Sullivan Show nel 1964. La collezione di Jim Irsay, creata dall'ex proprietario della squadra Nfl degli Indianapolis Colts deceduto nel maggio 2025, include chitarre suonate da musicisti che hanno segnato il XX secolo, tra cui Dave Gilmour dei Pink Floyd, Jerry Garcia dei Grateful Dead, Eric Clapton, John Coltrane e Johnny Cash. Ma al centro della collezione ci sono i testi manoscritti del successo dei Beatles 'Hey Jude' e le chitarre suonate da John Lennon, Paul McCartney e George Harrison.

"Penso sia giusto dire che questa collezione di strumenti è la più importante collezione dei Beatles mai assemblata per qualcuno che non faceva parte della band", ha dichiarato Amelia Walker, responsabile londinese delle collezioni private e iconiche di Christie's, l'importante casa d'aste si sta occupando della vendita dei memorabilia di Jim Irsay.

"Ci sono cinque chitarre dei Beatles nella sua collezione, così come la prima batteria Ludwig di Ringo Starr e il pianoforte di John Lennon, su cui compose diverse canzoni di Sergeant Pepper".

È inclusa anche "la pelle della seconda batteria Ludwig di Ringo, che è la visione che accolse i 73 milioni di americani che si sintonizzarono per guardare 'The Ed Sullivan Show' il 9 febbraio 1964, quando i Beatles sfondarono in America".

Si prevede che la batteria raggiungerà circa 2 milioni di dollari, mentre le chitarre potrebbero essere vendute per circa 1 milione di dollari all'asta di New York, secondo le stime di Christie's. Forse l'oggetto più costoso della collezione è la chitarra di Cobain, che secondo gli esperti potrebbe essere venduta fino a 5 milioni di dollari. "È una chitarra talismanica per le persone della mia generazione che hanno vissuto il grunge", ha detto Walker. "Smells Like Teen Spirit è stato l'inno di quella generazione. Quel video è davvero iconico. Siamo incredibilmente orgogliosi e privilegiati di averlo qui."

