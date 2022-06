Allargamento Nato, Gramaglia (IAI): "Peso dell'Alleanza aumentato, ma non dobbiamo pensare alla Russia come isolata"

Con l'ingresso di Svezia e Finlandia "il peso della Nato è aumentato". Giampiero Gramaglia, giornalista e consigliere Istituto Affari Internazionali, commenta lo scenario internazionale delle ultime ore dopo il vertice dei Paesi dell'Alleanza e le critiche che arrivano soprattutto dalla Russia. In più, spiega Gramagila, "c'è una maggiore percezione di minaccia da parte dei Paesi Nato", con conseguente rafforzamento degli apparati militari. Dall'altra parte, prosegue, "non dobbiamo pensare che la Russia sia del tutto isolata". Il riferimento è alle riunioni internazionali a cui partecipano Mosca e Pechino. Quindi, prosegue, "bisogna inquadrare le nuove relazioni in un contesto di tensione" con Russia e Cina.

Nel video, l'intervista a Giampiero Gramaglia (giornalista e consigliere IAI)