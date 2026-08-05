USA Allarme al golf club di Trump: uomo armato sorvegliava i preparativi per la sicurezza Secondo il New York Post, un 38enne stava fotografando e filmando le attività di pianificazione della sicurezza prima della visita del presidente al Trump National Golf Course di Los Angeles

Allarme al golf club di Trump: uomo armato sorvegliava i preparativi per la sicurezza.

Un uomo armato, sospettato di monitorare le "attività di pianificazione della sicurezza", è stato arrestato domenica all'esterno del Trump National Golf Course di Los Angeles, appena due giorni prima della visita del presidente americano, e trovato in possesso di un arsenale e di un giubbotto antiproiettile. Lo riferisce il New York Post. Jeanine John Taele, 38 anni, originario di Downey (California), è stato preso in custodia fuori dalla struttura di Rancho Palos Verdes da agenti dell'Fbi in borghese, dopo che questi avevano notato il suo comportamento sospetto.

La vicenda è stata svelata nell'imminenza dell'arrivo del tycoon a Los Angeles in vista dell'evento del Republican National Committee (Rnc), con inizio alle 18:30 del fuso di Los Angeles, piena notte in Italia: è l'occasione per illustrare i risultati della sua amministrazione in campo economico, le politiche di controllo delle frontiere e le iniziative per la sicurezza pubblica, oltre che per lanciare qualche frecciata al governatore Gavin Newsom, suo nemico giurato. L'uomo arrestato è stato trovato in possesso di un fucile modificato in modo illegale, di due dispositivi di trasmissione radio, di una pistola calibro 45 modello 1911, un giubbotto antiproiettile, caricatori ad alta capacità, ingenti quantità di munizioni per pistola e fucile, e di diversi taccuini con dichiarazioni preoccupanti.

Gli agenti dello sceriffo della stazione di Lomita sono intervenuti presso il campo da golf intorno alle 15:28 del 2 agosto, dopo che gli agenti federali in borghese avevano individuato un individuo sospetto che si aggirava nella struttura scattando foto e girando video, monitorando al contempo le attività di pianificazione della sicurezza. Gli agenti hanno preso contatto con Taele, scoprendo che era indagato per rapina dal Dipartimento di Polizia di El Segundo. Durante una perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto nella tasca dei pantaloni un caricatore da 16 colpi contenente munizioni a punta cava. Una successiva perquisizione del suo veicolo, parcheggiato nell'area di sosta del campo da golf, ha portato al ritrovamento di una pistola carica con un colpo in canna e di un ulteriore caricatore con munizioni a punta cava. L'uomo è stato arrestato per porto abusivo di arma da fuoco occultata e munizioni proibite.

Il Dipartimento dello Sceriffo della Contea di Los Angeles ha confermato che l'arresto è avvenuto domenica e che, lunedì, i detective del Major Crimes Bureau, assegnati alla Joint Terrorism Task Force dell'Fbi, hanno eseguito un mandato di perquisizione presso l'abitazione di Taele a Downey. Il caso è stato sottoposto all'ufficio del procuratore distrettuale della Contea di Los Angeles.

Il presidente per ora ha commentato brevemente l'accaduto a Fox News: "L'unica cosa che mi dà un po' di conforto è che si parla solo di presidenti che hanno lasciato il segno. E io, decisamente, lascio il segno".



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