Allarme clima, ONU: “Piani ancora insufficienti”

Nel 2018 avevano lanciato quella che definirono “una sfida senza precedenti”. Gli esperti del clima Onu, a 5 anni di distanza, rilanciano con forza l'appello per frenare il riscaldamento globale a 1,5 gradi centigradi. Troppo poco è stato fatto: è quanto emerge dal Sesto Rapporto di Valutazione, che analizza gli effetti di una crescita continua nell'emissione di gas serra, parlando di una 'escalation di pericoli'. “Quasi la metà della popolazione mondiale vive in aree altamente vulnerabili ai cambiamenti climatici. Negli ultimi 10 anni il numero dei morti per siccità, nubifragi e uragani è stato 15 volte più alto” e pure l'Europa rischia un aumento di decessi per stress da calore. Salute a rischio e cresce anche l'insicurezza per cibo e acqua. E quando queste variabili si combinano con altri eventi avversi, come pandemie o guerre, la gestione si fa ancor più complessa”. Ai decisori, in un Rapporto che arriva ad otto anni dal precedente, chiedono un'azione accelerata a tutto campo, a partire dal taglio immediato delle emissioni di gas serra, in tutti i settori, per dimezzarle entro il 2030. “La bomba climatica scandisce i secondi – è il monito del Segretario generale ONU, Antonio Guterres - ma il rapporto di oggi è una guida pratica per disinnescarla”.