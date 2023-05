UCRAINA Allarme dell'Aiea, la situazione a Zaporizhzhya è pericolosa Scontri a Bakhmut. Prigozhin, finita 'operazione tritacarne'

Allarme dell'Aiea, la situazione a Zaporizhzhya è pericolosa.

Allarme dell'Aiea - Agenzia per l'energia atomica - per una situazione definita "sempre più imprevedibile e potenzialmente pericolosa" attorno alla centrale di Zaporizhzhia. C'è dunque preoccupazione per i rischi per la sicurezza nucleare. Intanto, proseguono i combattimenti a Maryinka e Bakhmut: si parla di 50 attacchi ieri da parte russa.

Nuovi aggiornamenti, poi, dopo che il capo del gruppo Wagner Prigozhin aveva annunciato la volontà di lasciare proprio Bakhmut il 10 maggio, dopo aver denunciato la carenza di munizioni. Nelle scorse ore Prigozhin ha affermato di aver ricevuto l'impegno dal Ministero della Difesa russo per ricevere le armi.





I più letti della settimana: