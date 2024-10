Allarme Onu: l'incubo a Gaza si intensifica, "Scene orribili in continuo peggioramento"

Allarme Onu: l'incubo a Gaza si intensifica, "Scene orribili in continuo peggioramento".

Nuovi raid e attacchi incrociati tra Israele e Libano. Secondo fonti di Beirut, oggi sono stati effettuati 14 attacchi in 15 minuti dalle forze di Tel Aviv su un villaggio di confine. Colpito un centro di comando di Hezbollah in Libano. Dall'altra parte, circa 70 razzi sono stati lanciati verso Israele in poch minuti, alcuni dei quali abbattuti e diversi finiti al suolo. Il ministro della Difesa Gallant afferma che Hezbollah starebbe crollando. Intanto, attenzione puntata su Gaza: "L'incubo si sta intensificando", per l'ONU che parla di conflitti, attacchi e crisi umanitaria in peggioramento soprattutto nella parte settentrionale della Striscia.

