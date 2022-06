Allarme Onu: uccisi 4.500 civili da inizio guerra

Allarme dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr): dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina sono stati uccisi 4.481 civili. I feriti sono invece 5.565. Ed è già storia la missione di Draghi, Scholz e Macron a Kiev per un incontro con Zelensky. Il presidente ucraino preme per l'adesione all'Ue. Draghi gli risponde che "è l'Ucraina a dover scegliere la pace che vuole" e aggiunge che ora "l'Europa deve avere lo stesso coraggio che ha avuto Zelensky" anche se, ammette, per ora non si vedono margini per la pace. Macron e Scholz gli fanno eco: "Francia e Germania non negozieranno mai con la Russia alle spalle dell'Ucraina", che "fa parte dell'Europa". Da Mosca Lavrov segnala che i contatti con l'Europa sono scomparsi dalle priorità della Russia.