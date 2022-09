REGNO UNITO Allarme per la Regina Elisabetta: tutti e quattro i figli al capezzale. Folla fuori da Buckingham Palace

Allarme per la Regina Elisabetta: tutti e quattro i figli al capezzale. Folla fuori da Buckingham Palace.

Allarme per la Regina. I medici si dicono "preoccupati" per lo stato di salute di Elisabetta II. Tutti e 4 i figli sono ora al suo capezzale nella residenza scozzese di Balmoral. L'erede al trono Carlo è giunto per primo assieme alla consorte Camilla. Anche il principe William è partito da Londra per raggiungere la Scozia, dove sta arrivando anche il principe Harry; entrambi senza le rispettive consorti. La Bbc ha mostrato tutti i reali giunti a Balmoral e non esclude un annuncio ulteriore dal palazzo che "potrebbe arrivare in qualsiasi momento" e i toni dell'emittente sono gravi e solenni. Il Regno Unito in ansia, tutti stretti intorno a Sua Maestà.

Alla notizia delle crescenti preoccupazioni dei medici per la salute della regina Elisabetta II, la Bbc ha interrotto la programmazione del suo primo canale per trasmettere continui aggiornamenti sulla sovrana. I giornalisti sono tutti vestiti in nero, come richiede il protocollo. Secondo quanto riportano numerosi media britannici si tratta di uno dei passaggi previsti dal piano 'London Bridge is down' messo a punto per la morte della sovrana.

Dopo le notizie sullo stato di salute della regina Elisabetta II, che si trova nella residenza reale in Scozia a Balmoral, a Buckingham Palace è stata interrotta la consueta cerimonia del cambio della guardia. Lo indica un cartello davanti al palazzo reale a Londra che recita: "Niente cambio della guardia oggi", come testimonia un'immagine diffusa dai media britannici.

Dopo le notizie sulle crescenti preoccupazioni per lo stato di salute della regina Elisabetta II, decine di sudditi stanno cominciando a radunarsi davanti al castello di Balmoral, in Scozia, dove si trova la sovrana. Lo mostrano immagini diffuse dai media britannici. Anche davanti ai cancelli di Buckingham Palace si sta radunando una folla di persone, fra cui molti turisti, molti in lacrime temendo per la vita della regina Elisabetta, scrive la Bbc, che parla anche di cameraman e fotografi da tutto il mondo che si affollano.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: