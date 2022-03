GUERRA Alle 12 terzo round di colloqui Ucraina-Russia. Onu: oltre 1,7 milioni i rifugiati

La delegazione russa è partita alla volta della Bielorussia per il terzo round dei colloqui con la controparte ucraina. Lo riporta Interfax. L'incontro è previsto per le 15 ora di Mosca (le 12 in Italia) nella foresta di Belovezhskaya Pushcha, nella regione di Brest in Bielorussia dove si sono svolti anche i primi due negoziati.



Dopo i bombardamenti della notte scorsa, che hanno colpito vari centri ucraini tra cui quello di Mykolaiv, provocando incendi in numerosi edifici residenziali, l'esercito russo annuncia che stamattina cesserà il fuoco per consentire i corridoi umanitari da diverse città. I corridoi, spiega il ministero della Difesa russo, da Kiev, Mariupol, Kharkiv e Sumy, così come "richiesto del presidente francese Emmanuel Macron". Le forze russe hanno intensificato nella notte gli attacchi su varie città. "Catastrofica", secondo il consigliere della presidenza ucraina, Oleksiy Arestovich, la situazione alla periferia di Kiev. Lì e in altre città, tra cui Mariupol, decine di migliaia di persone attendono di poter evacuare. Previsto nuovo round di colloqui Ucraina - Russia.

"Non perdoneremo. Non dimenticheremo. Puniremo tutti coloro che hanno commesso atrocità in questa guerra sulla nostra terra. Troveremo ogni bastardo che ha sparato alle nostre città, alla nostra gente", ha detto ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso alla nazione.

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato il cessate il fuoco dalle 10 di stamane, ora di Mosca, e sono stati aperti sei corridoi umanitari per Russia, Bielorussia e Ucraina. Lo riferisce l'Interfax. E intanto l'Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr) riferisce che è salito ad oltre 1,7 milioni il numero di persone fuggite dall'Ucraina dallo scorso 24 febbraio, data dell'invasione russa. Dal 24 febbraio al 6 marzo, il numero di rifugiati ha raggiunto un totale di 1.708.436, riferisce l'ultimo aggiornamento pubblicato sul sito dell'Unhcr. Di questi oltre un milione sono giunti in Polonia.

