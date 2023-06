Allerta Oms: aumentano i casi di enterovirus nei neonati, in Francia 7 decessi

L'Organizzazione mondiale della sanità lancia l'allerta per l'aumento di casi gravi di infezione neonatale dovuti a un tipo di enterovirus che ha portato a 7 decessi tra neonati in Francia.

Rischio basso, nonostante il preoccupante aumento

"Sulla base delle limitate informazioni disponibili", l'Oms valuta che "il rischio per la salute pubblica per la popolazione generale sia basso, nonostante la natura preoccupante dell'aumento".

I casi francesi

L'allerta deriva da 9 casi di sepsi neonatale associata a Echovirus-11, rilevati tra luglio 2022 e aprile 2023, da 4 ospedali in tre regioni francesi. Al 5 maggio 2023, sette di questi erano deceduti e due erano ancora ricoverati nell'unità neonatale. Tutti i casi presentavano uno o più segni clinici meno di sette giorni dopo la nascita, suggerendo una via di trasmissione da madre a figlio. "L'attuale incremento dell'incidenza e della gravità" dell'infezione "nei neonati, associata a un lignaggio ricombinante di E-11 che in precedenza non era stato rilevato in Francia, è considerato insolito - spiega l'agenzia ginevrina - a causa del deterioramento estremamente rapido e del tasso di mortalità associato tra i bambini colpiti".

Enterovirus e neonati

Il decorso lieve degli enterovirus riscontrato in bambini più grandi e adulti talvolta non si riscontra invece nei i neonati, la fascia più a rischio di complicazioni. Diverse le vie di trasmissione, in particolare nel periodo neonatale o durante il parto per esposizione a sangue materno o per stretto contatto con operatori sanitari infetti. Pochi giorni fa un'altra allerta dell'Oms aveva riguardato l'aumento, in Gran Bretagna, di miocarditi nei neonati dovute un altro enterovirus.

L'infettivologo Bassetti: vigilare anche in italia, "nessun allarme ma molta attenzione"

Nessun allarme ma vigilare attentamente, perché i casi di infezioni gravi nei neonati causate dall'enterovirus E-11 è molto probabile che si verifichino anche in Italia. A mettere in guardia, con un tweet, è Matteo Bassetti, direttore di Malattie Infettive all'ospedale San Martino di Genova, che commenta così l'alert dell'Organizzazione mondiale della Sanità relativo all'aumento di infezioni neonatali causate dall'enterovirus E-11 in Francia. "Si deve vigilare attentamente. La Francia - scrive l'infettivologo - è vicino a noi e alcuni casi si verificheranno anche in Italia o probabilmente potrebbero già essersi verificati. Occorre vigilare su questo virus nei neonati e nei bambini. Ricercarlo quando ci sono sintomi. Nessun allarme ma molta attenzione anche dal punto di vista dei laboratori che devono essere pronti per cercarlo nelle feci dei bambini". Il virus, ricorda Bassetti, "provoca un deterioramento molto rapido delle condizioni, con una grave gastroenterite seguita da una insufficienza multiorgano che colpisce anche il fegato".